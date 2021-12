Em Minas, Bolsonaro tira foto sem máscara ao lado de crianças e idosos

O presidente Jair Bolsonaro foi a Araguari (MG) na manhã deste sábado, 27, e cumprimentou apoiadores no meio de uma rodovia. Algumas pessoas foram chamadas pelo presidente para tirar fotos do outro lado da pista, a maioria crianças. Idosos também posaram com ele.

Bolsonaro não usava máscara – manteve-a em sua mão –, assim como pessoas ao seu redor. A não utilização da proteção facial por parte do presidente não descumpre decisão da Justiça, que o obrigou a usá-la apenas em Brasília. Na capital, a ordem vale para para toda a população. Há multa de até R$ 2.000 para quem descumpri-la.

A visita de Bolsonaro ao município mineiro não constava em sua agenda. Ele decolou de helicóptero da Base Aérea de Brasília logo pela manhã. A ida a Araguari provocou aglomeração no acostamento da BR-050. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez a segurança do local.

A presença de Bolsonaro na via foi registrada em live de 26 minutos no seu perfil no Facebook. O presidente não discursou, apenas acenou e trocou poucas palavras com caminhoneiros e apoiadores. O vídeo não mostrou a presença de veículos de mídia no local.

