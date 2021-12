Em mensagem gravada, Dilma diz que Brasil vai superar crise

A presidenta Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira, 7, em mensagem gravada para as redes sociais para o Dia da Independência, que o país irá superar a crise interna que atravessa. "Sei que é minha responsabilidade apresentar caminhos e soluções para fazer a travessia que deve ser feita", declarou.

Para Dilma, as dificuldades e os desafios econômicos "resultam de um longo período em que o governo entendeu que deveria gastar o que fosse preciso para garantir o emprego e a renda do trabalhador, a continuidade dos investimentose dos programas sociais".

A presidenta disse que os problemas também devem ser atribuídos à crise econômica externa. "Nossos problemas também vieram lá de fora e ninguém que seja honesto pode negar isso. Está visível que a situação em muitas partes do mundo voltou a se agravar", afirmou. Dilma disse que "países importantes, parceiros do Brasil, tiveram seu crescimento reduzido". Segundo a presidenta, alguns remédios para a situação atual podem ser "amargos", mas são "indispensáveis". "As medidas que estamos tomando são necessárias para pôr a casa em ordem e reduzir a inflação, por exemplo", declarou.

Dilma Rousseff disse que se houve erros, o que, segundo ela, "é possível", é necessário superá-los e seguir em frente. Ela pediu união e superação das diferenças pelo bem do país. "Devemos, nessa hora, estar acima das diferenças menores, colocando em segundo plano os interesses individuais ou partidários", declarou. Ela disse ainda que nenhuma dificuldade a fará abrir mão da "alma e do caráter" de seu governo, que é a criação de oportunidades iguais para a população.

Dilma defendeu seus governos e os do ex-presidente Lula. "Fomos capazes de tirar milhões de pessoas da pobreza e elevar outros milhões aos padrões de consumo da classe média", afirmou a presidenta. Ela disse também que o país precisa voltar a crescer para garantir educação de qualidade, mas que o Brasil tem experiências bem-sucedidas. "Acabamos de ganhar o primeiro lugar na Olimpíada Mundial de Conhecimento Técnico, com a participação de mais de 59 países".

Refugiados

A presidente também afirmou que mesmo vivendo momento de dificuldades, o Brasil está "de braços abertos" para receber refugiados. A presidenta mencionou o garoto sírio Aylan Kurdi, 3 anos, que se afogou após tentar fazer a travessia por mar para a Turquia com a família. Segundo Dilma, a imagem do menino morto em uma praia "comoveu a todos e deixou um desafio para o mundo".

"Mesmo em momentos de dificuldade, de crise como estamos passando, teremos nossos braços abertos para acolher os refugiados. Aproveito para reiterar a disposição do governo para receber os que, expulsos de suas pátrias, para aqui queiram vir viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e a paz do Brasil", declarou. Dilma disse ainda que o Brasil foi formado por povos de diversas origens.

A petista encerrou a mensagem fazendo referência ao 7 de Setembro que, segundo ela, é a data em que o Brasil honra seus heróis. De acordo com a presidenta, o país deve ser firme "na defesa da maior conquista alcançada e pela qual devemos zelar permanentemente: a democracia e a adoção do voto popular como método único de eleger nossos governantes e representantes".

Agência Brasil Em mensagem gravada, Dilma diz que Brasil vai superar crise

