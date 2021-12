Em Madri, coletivos denunciam políticas “genocidas” de Bolsonaro

Coletivos de Brasil, Bolívia, Equador, Honduras e Peru, além de representantes do Mali e Guiné Equatorial, realizaram um protesto hoje, 11, em Madri para denunciar as políticas “genocidas” do governo Bolsonaro. Os atos fazem parte do movimento “Stop Bolsonaro”, uma mobilização mundial contra as políticas ambientais adotadas pelo presidente brasileiro.

“Viemos denunciar o genocídio que está acontecendo no Brasil, a pandemia, o genocídio dos povos indígenas, a destruição do meio ambiente e do movo de vida das pessoas, os incêndios”, disse a brasileira Elizabeth Firmino ao jornal El Clarin.

