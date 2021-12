Em live, Targino Machado faz desabafo após ter mandato cassado

O ex-deputado estadual e candidato a prefeito de Feira de Santana, Carlos Geilson (Podemos), anunciou, durante uma live na noite desta quinta-feira, 8, que se for eleito, o deputado estadual Targino Machado (Dem) será o seu secretário de Saúde.

“Convivemos por 8 anos na Assembleia Legislativa e sei o quanto Targino atua em defesa do povo. Como médico, é inegável a sua missão. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde estará em boas mãos. Feira terá pela primeira vez um Secretário de Saúde que gosta de gente e de pobre”.

Cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder, na última terça-feira, 6, o deputado estadual Targino Machado (Dem) falou pela primeira vez publicamente após a decisão da justiça. A denúncia foi feita pela secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

“Qual é a alegação para tentar cassar o mandato do deputado Targino machado? Segundo a justiça, é pelo crime de fazer atendimentos médicos gratuitos e cirurgias para o povo humilde de Feira de Santana e de região, quero frisar que isso já faço há 40 anos. Sou médico há 40 anos e nunca cobrei uma consulta de ninguém”, destacou Targino na live do candidato a prefeito de Feira.

Targino afirmou que os “ministros do TSE que não conhecem a verdade real”, mas “o que está lá no processo”. Destaca que “Não conhecem a verdadeira história e nem a minha história”. Ele termina ressaltando que os ministros do TSE estão o “julgando por uma trama mentirosa que foi montada pelos meus adversários que em algum momento eu denunciei”.

O deputado estadual disse que não está cassado, “falta o voto de Barroso”. “Contínuo deputado e vou lutar à exaustão das minhas forças para evitar que seja perpetrado um crime que não é contra Targino, é um crime contra democracia. Não é possível que um juiz, tenha autoridade para fazer aquilo que 100 mil pessoas fizeram”, destacou Machado.

Targino Machado define o processo que corre no TSE como uma tentativa de silenciá-lo e cita o fato ocorrido com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) na eleição de em 2018. “Posso até perder o mandato, pois não depende de mim e sim da justiça. Eu não perderei a minha voz a e coragem e independência de falar e defender minhas ideias; a não ser que faça como fizeram com Jair [Bolsonaro], mandando resolver com uma facada. Minha proteção é Deus e minha fé é inquebrantável”.

adblock ativo