Em Feira, Dilma anuncia lançamento do Mais Especialidade

A presidente Dilma Rousseff anunciou o lançamento do programa Mais Especialidade, uma das promessas durante a eleição. "Vamos iniciar a implantação do programa, que vai cuidar de atendimento especializado de qualidade e realização de exames", disse durante evento de entrega de 920 imóveis do Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a petista, as primeiras especialidades oferecidas serão cardiologia, ortopedia e oftalmologia.

