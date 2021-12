Em Feira, Campos diz que eleitor baiano quer "mudança"

FEIRA DE SANTANA - O pré-candidato do PSB à presidência da República Eduardo Campos explicou suas visitas constantes à Bahia com o fato de ser o único postulante nordestino ao Palácio do Planalto. "Preciso ouvir o povo daqui, a Bahia tem uma grande importância no cenário nacional", disse, ao desembarcar na cidade de Feira de Santana, na tarde dessa terça-feira, 20, depois de fazer uma palestra na Faculdade Sete de Setembro, na cidade de Paulo Afonso (nordeste do Estado) pela manhã. Nessas suas quatro viagens à Bahia, Campos disse ter sentido o "desejo de mudança" dos baianos em relação à política.

Acompanhado da pré-candidata do PSB ao governo, Lídice da Mata, Campos visitou o Hospital da Mulher. Foi recepcionado pelo prefeito José Ronaldo (DEM) com quem percorreu as instalações da unidade. Do prefeito ouviu que o hospital sofre com a falta de leitos e de profissionais de saúde.

"Para preservarmos as conquistas e iniciar um novo ciclo de crescimento econômico e sustentabilidade é fundamental perceber que é hora de mudar a política no Brasil. O arranjo político que hoje domina Brasília está ultrapassado e não tem a confiança do povo brasileiro, além de não ter capacidade de inovar. Por isto defendemos o que o povo quer, que é a mudança".

