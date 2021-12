Em encontro com Rui após filiação ao PP, prefeito de LEM recebe elogio de João Leão: 'Um trator'

Depois de deixar o DEM poucos meses após ser eleito prefeito de Luís Eduardo Magalhães e se filiar ao PP, Júnior Marabá se encontrou com o governador Rui Costa (PT) em visita do petista a cidade nesta sexta-feira, 11, em evento para debater a situação do secretariado do município.

O registro do encontro foi compartilhado pelo vice-governador João Leão (PP), um dos responsáveis por levar Júnior Marabá ao partido, junto com o seu filho e deputado federal Cacá Leão (PP), que elogiou o prefeito de LEM. "Um trator pra trabalhar", definiu.

A mudança de partido pouco tempo após a sua eleição foi uma estratégia para facilitar o trânsito em Brasília, com o Palácio do Planalto, na busca por mais recursos para a cidade, principalmente após o raxa interno do DEM.

Apesar de ser da base do governador Rui Costa (PT) na Bahia, o PP está alinhado a Bolsonaro nacionalmente e hoje tem o comando da Câmara, com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

