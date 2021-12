Em encontro com investidores, Maia afirma que está confiante na aprovação de reformas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que está confiante na aprovação das reformas mesmo com a crise política. Nesta semana, vídeo divulgado pela imprensa, que teria sido repassado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, convocando manifestações para o dia 15 de março em defesa do governo, gerou uma repercussão negativa no Legislativo.

Apoiadores de Bolsonaro marcaram protestos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Após a divulgação do vídeo, Maia defendeu respeito às instituições e à ordem democrática.

Maia está em viagem oficial pela Europa e participou de encontro com investidores em Madrid onde defendeu a reforma do Estado, melhores serviços nas áreas essenciais para população e uma legislação mais moderna.

Segundo Rodrigo Maia, também é importante garantir segurança jurídica para que o setor privado possa investir.

“O que cabe ao Parlamento em apoio ao governo: trabalhar, debater, aprovar as propostas para que a gente possa dar uma sinalização forte de que o Brasil está no rumo correto, que o Brasil vai continuar em uma agenda, por um lado organizando as despesas públicas, por outro lado tendo espaço para que o Estado possa cuidar das famílias mais vulneráveis e que o resto, se possível, caberá ao setor privado”, disse o presidente.

