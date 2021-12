Em discurso gravado no dia 16 de setembro, para a 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que aconteceu nesta terça-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), abordou assuntos relacionados ao novo coronavírus e a política ambiental.

Sobre a Covid-19, Bolsonaro alegou que sempre se preocupou e alertou o Brasil sobre a gravidade do novo vírus e que deveria ser tratado com seriedade, juntamente com o desemprego.

"Desde o princípio alertei, em meu país, que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente, e com a mesma responsabilidade", comentou o presidente.

Vale ressaltar que em março, primeiro mês da pandemia no Brasil, Bolsonaro alegou se tratar apenas de uma "gripezinha" e que a economia não deveria parar por este motivo, criticando o isolamento social.

O chefe do executivo também disse durante Assembleia que devido a uma decisão judicial, todas as medidas de isolamento e “restrições de liberdade” foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. "Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo país”, explicou Jair Bolsonaro.

Política ambiental

Bolsonaro também aproveitou o momento para rebate as críticas que vem recebendo de Organizações Não Governamentais (ONGs) ligadas ao meio ambiente e de governos de outros países, que acusam seu governo de negligenciar o combate as queimadas e desmatamento do Pantanal e Amazônia.

Jair defende que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e acusa as ONGs e governos de agirem com interesse econômico nas críticas, por conta da concorrência comercial com o Brasil.

Confira o discurso:

Da Redação Em discurso na ONU, Bolsonaro afirma que sempre se preocupou com a Covid-19

adblock ativo