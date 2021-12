Em despedida, Wagner é chamado por Rui de 'Cabeça Branca'

Saudado por baianas com pétalas jogadas sobre a sua cabeça e vestido de branco ao chegar nesta quinta-feira, 1º, para a transmissão de cargo ao sucessor, o ex-governador Jaques Wagner foi chamado de "cabeça branca" pelo governador da Bahia, Rui Costa.

A expressão - utilizada por décadas em referência ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães - foi usada por Rui em discurso no qual o petista dedicou a vitória nas eleições ao antecessor. "Eu dizia: 'Nós temos que ganhar essa eleição porque esse cabeça branca merece por tudo que ele fez ao longo de oito anos'", disse Rui Costa.

Ao lado da mulher Fátima Mendonça e vestido com o terno que usou em seu casamento, Wagner fez uma defesa do PT.

"Com todas as mazelas, a contribuição do Partido dos Trabalhadores para a Bahia e para o Brasil deixa um saldo positivo extremamente grande. E as mazelas, nós vamos consertar. Não vamos deixar de mão os sonhos de tantos que, há 34 anos, fundaram um partido para fazer o melhor, e não o pior ou o errado", afirmou Wagner.

O ex-governador também agradeceu ao partido por ter "acolhido" a indicação de Rui para disputar a sucessão - que teria ocorrido por "meritocracia" e não por "amizade". Os dois se conhecem há 32 anos.

Novo ministro da Defesa, Wagner disse ainda que, apesar da "incompreensão de muitos", ocuparia o cargo "com o maior orgulho, porque o ministério não é mais da Guerra". "O que nós queremos é garantir a soberania e o território nacional", completou. Sobre seu novo posto, declarou: "Vou ajudar uma mulher em quem eu acredito profundamente".

Wagner afirmou que não faria um "relatório" do seu governo, por considerar que a eleição de Rui no primeiro turno era um sinal de que o povo aprovou a sua gestão.

Dívida e dica

O ex-governador se emocionou ao lembrar o começo da carreira política na Bahia, ainda como sindicalista, em um período no qual conheceu Rui. "Meu nome não estava nos livros da história política da Bahia, mas conseguimos conquistar, e não cooptar, amigos, aliados, partidos que olhavam para a gente com desconfiança mas tiveram a certeza de que a gente queria construir projeto para o povo baiano", discursou.

Ao falar sobre as eleições, Wagner afirmou que Rui não lhe devia nada. "Se você está sentado na cadeira de governador, esteja certo que você construiu essa caminhada. Ao contrário, eu é que devo a ele [Rui] a coragem de largar um mandato de vereador para ser meu primeiro secretário de articulação política, e deixar um mandato de deputado federal para ser meu chefe da Casa Civil", declarou o ex-governador.

Ainda em seu discurso, Wagner deu um conselho ao novo chefe do Executivo baiano. "Se eu puder lhe fazer uma recomendação, digo apenas que tenha muita calma. Deixe seu fígado para os bons vinhos e bons uísques. Não gaste seu fígado com rancor em relação a ninguém, porque não vai levar a lugar nenhum", afirmou.

