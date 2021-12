Em conversa com Jô, Dilma nega que Brasil esteja "doente"

A presidente Dilma Rousseff negou, em entrevista ao Programa do Jô exibida neste sábado, 13, que o Brasil esteja "estruturalmente doente". Contudo, a petista reconheceu que o país precise de um ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas. Ela disse que os "problemas e dificuldades" enfrentados pelo Brasil são momentâneos.

"Mesmo fazendo o ajuste, como o Brasil não passa por uma situação em que ele é estruturalmente doente - pelo contrário -, ele está momentaneamente com problemas e dificuldades. Por isso, é importante fazer logo o ajuste para a gente sair mais rápido da situação. Acontece que nós temos de simultaneamente ao ajuste fazer investimentos em infraestrutura e manter programas sociais para não voltar para trás".

Ela também informou que está "bastante agoniada" com a inflação. "Fico preocupada porque acho que vamos ter de fazer um imenso esforço. Nós iremos fazer o possível e o impossível para o Brasil voltar a ter inflação bem estável, dentro da meta. Este processo que estamos vivendo tem um tempo, ele não vai durar", prometeu.

Em conversa com Jô Soares, Dilma também reclamou das críticas. "Tem horas que exageram um pouco. Pegam pesado", disse, informando que aprendeu a conviver com a situação.

"Eu tenho de aceitar que as pessoas não gostem do que eu faço. Tenho de aceitar. Eu não levo no pessoal. Agora, se você quer saber se eu fico triste? Fico, sim. Em algumas horas, eu fico bastante triste. Porque é aquele negócio: ninguém é de ferro", completou.

Ao ser questionada se é uma pessoa de pavio curto, a presidente disse que a qualificam como "muito dura e exigente", mas que a característica é necessária para sua função. "Eu quero dizer que eu tenho uma imensa capacidade de resistir. Aprendi isso ao longo da minha vida. Me prenderam e eu aprendi. Me botaram na cadeia e eu aprendi a resistir, a ter tranquilidade para você aguentar, sabendo que uma hora passa. Agora, eu acho que sou uma mulher dura no meio de homens meigos. Os homens são meigos e as mulheres, duras. Eu sou dura porque não posso ser uma presidente mole".



A entrevista foi gravada na tarde desta sexta, 12, na biblioteca do Palácio da Alvorada, resid~encia oficial da Presidência da República, em Brasília. A conversa durou mais de uma hora e foi exibida na madrugada de sábado.

