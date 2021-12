Em convenção nacional, PRP define apoio a Alvaro Dias na corrida eleitoral

O Partido Republicano Progressista (PRP) decidiu em convenção nacional nesta quarta-feira, 1, em São José do Rio Preto (SP), apoiar a candidatura de Alvaro Dias (Podemos) à Presidência da República nas eleições 2018.

Mais de 50 pessoas participaram do evento - 30 convencionistas, que escolheram a coligação com o Podemos por aclamação. Para o presidente nacional do PRP, Ovasco Roma Altimari, o senador paranaense representa "equilíbrio" para o País.

"Alvaro Dias representa o equilíbrio e a união que o Brasil precisa. O Brasil não pode mais uma vez cair na armadilha da aventura", afirmou Altimari. "Ele é ficha limpa, bom de diálogo, sensível aos problemas do povo brasileiro e humilde."

Dias deve anunciar ainda nesta quarta-feira uma aliança com Paulo Rabello de Castro (PSC). Os dois estão reunidos na sede do PSC, em Brasília, e devem se pronunciar após o encontro. Há expectativa de que Rabello seja definido como vice em chapa com o senador.

"A essa altura do campeonato, nenhum candidato faz visita ao outro se não for para somar forças", disse Rabello mais cedo ao Estadão/Broadcast. "Essa composição é que nem cebola, tem várias camadas. O núcleo é programático, aqui ninguém está falando de segundo, minuto ou cargo."

