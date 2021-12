Em convenção do Patriota, Flávio diz que Bolsonaro quer um partido com segurança jurídica

Durante convenção nacional do Patriota nesta segunda-feira, 14, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), disse que, antes de decidir sobre eventual filiação ao partido, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aguarda a sigla resolver questões internas. A legenda, porém, continua rachada.

“O presidente quer vir com esse cenário, com esse contexto de tranquilidade, e segurança jurídica, obviamente”, declarou Flávio, que se filiou ao Patriota no fim de maio. O ato abriu caminho para que o pai dele possa concorrer à reeleição à Presidência da República em 2022 pela legenda.

Partido que se aproximou da família Bolsonaro, o Patriota realizou uma nova convenção nacional nesta segunda para chancelar mudanças no estatuto da sigla, que foram pedidas pelo presidente.

A convenção anterior, realizada no fim de maio, gerou uma cisão no partido. Uma ala liderada pelo vice-presidente da sigla, Ovasco Resende, questionou o encontro e acusou o presidente da legenda, Adilson Barroso, de promover um golpe por atropelar demais dirigentes e aprovar as alterações estatutárias.

Para tentar pacificar o Patriota, Adilson convocou a convenção desta segunda. Mas ainda há divergências dentro da sigla.

“Vamos ver o caminho jurídico a ser seguido, já que a convenção está totalmente irregular”, afirmou o secretário-geral do Patriota, Jorcelino Braga.

Portanto, a unificação da legenda, requisitada pela família Bolsonaro, não foi conquistada. O impasse persiste às vésperas de um encontro previsto entre o presidente Bolsonaro e aliados dele nesta semana para tratarem de eventual filiação ao Patriota.

“Não estão entendendo qual é o tamanho do jogo que a gente quer jogar. Já convidei da outra vez e vou convidar de novo. Eu quero que a gente jogue a série A”, discursou Flávio na convenção desta segunda.

O objetivo, segundo o senador, é evitar atritos internos e focar na formação de palanques estaduais, além das bancadas na Câmara e no Senado para a eleição de 2022, com “pessoas alinhadas com os nossos pensamentos”.

“A preocupação minha e do próprio presidente Bolsonaro, que está aguardando os desdobramentos do Patriota internamente, é que nós não queremos ter preocupações partidárias. O presidente já tem um país para tomar conta e a gente tem que ocupar a cabeça com as questões eleitorais”, declarou Flávio.

