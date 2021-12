Em concorrida sessão, Geraldo Júnior é homenageado na AL-BA

Com nome ventilado na disputa pela prefeitura de Salvador, o presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior (SD), foi homenageado com a Comenda Dois de Julho em uma concorrida sessão especial realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) na manhã desta segunda-feira, 9.

A honraria foi proposta no Legislativo estadual pelo deputado estadual Jurandy Oliveira (PP). A sessão reuniu políticos de diversos campos partidários, entre vereadores da capital, deputados estaduais, secretários estaduais, além de amigos e familiares. O presidente do Grupo A TARDE, João Melo Leitão, também compôs a mesa de convidados.

O autor da homenagem, Jurandy Oliveira, lembrou que o vereador iniciou a trajetória política como seu líder de campanha e chefe de gabinete. "Um grande líder precisa, antes de tudo, ser um exemplo e inspiração para sua equipe. E isso ele sempre será", frisou o parlamentar, que disse também ter o homenageado como um filho que viu crescer e, agora, ganha o mundo.

"É um profissional honrado e dedicado. Homenagear e valorizar profissionais como Geraldo Júnior é investir nas sementes do bem, da Justiça, da paz e da ordem", externou Jurandy Oliveira.

Em seu discurso no Plenário Orlando Spínola, Geraldo Júnior agradeceu ao deputado Jurandy pela concessão da mais alta honraria do Parlamento baiano.

O chefe do Legislativo soteropolitano lembrou da sua trajetória política iniciada ao lado do deputado que o homenageou, sua passagem por locais como Desenbahia, Secretaria de Trabalho, Emprego e Lazer de Salvador, até a Câmara Municipal.

Geraldo Júnior também dirigiu voto de agradecimento aos seus colegas parlamentares, que, dos 43, 31 compareceram ao evento solene. "Se hoje estamos trabalhando com uma intensidade jamais vista, batendo recorde de sessões ordinárias, de apresentação e aprovação de proposições de autoria dos parlamentares, nada disso seria possível sem o apoio incondicional de todos", afirmou.

O presidente da Câmara agradeceu ainda a todos os amigos e familiares pela presença na cerimônia e por caminharem ao seu lado na jornada política. "Agradeço a todos que me ajudam a realizar o meu trabalho. Afinal, juntos somos mais fortes do que sozinhos. O trabalho em equipe é essencial para o sucesso das realizações", enfatizou.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), classificou o homenageado como um "querido amigo do coração". "Temos quase 20 anos de relação, hoje posso dizer relação de amizade. Construímos uma relação de confiança, de apreço, de carinho. Como já disse outro dia, a gente se entende pelo olhar", discursou o gestor, que chamou a atenção para o público plural que compareceu à sessão. "Não é comum, na política do Brasil de hoje, presenciar um auditório tão lotado, tão diverso. Geraldo sempre soube separar as relações de amizade das relações da política".

O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), afirmou que Geraldo Júnior é uma pessoa que possui "uma estrela que brilha". Ao fim da sua fala, Leão pediu que o público presente se levantasse e puxou uma salva de palmas para o homenageado, a quem parabenizou pela honraria.

O presidente da AL-BA, deputado Nelson Leal (PP), considerou o evento a sessão mais concorrida da atual legislatura. "O nosso homenageado reúne duas qualidades: boa cabeça e bom coração. Ele tem o DNA da política, é filho do Super Geraldo, vereador de Salvador por dois mandatos. É considerado o pule de dez no baralho da política baiana pela credibilidade e lealdade. Tenho certeza que logo estará entre os grandes nomes da política do estado da Bahia", apontou Leal.

