Em Candeias, Pitágoras lidera intenção de votos para 2020

O atual prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina (PP), lidera as intenções de voto para as eleições municipais de 2020. O levantamento apontando a vantagem do gestor foi realizado pela Séculus Análise e Pesquisa e pelo Bahia Notícias.

Na pesquisa, o prefeito somou 38,94% das intenções de voto. Em seguida, o nome de Tonha aparece com 27,42%, seguido de Sargento Francisco com 5,76%, João Isidório com 5,53%, Carlos Martins com 3,46%, Márcia Gomes com 2,53% e Lucimeire com 1,61%. Um total de 8,99% dos eleitores não escolheriam nenhum nome entre os indicados. O índice dos que não opinaram foi de 5,76%.

Em relação à pesquisa espontânea, Pitágoras também aparece na liderança com 26,50% das intenções. Tonha aparece com 8,06% e Sargento Francisco com 2,76%. Não souberam opinar um total de 44,03% das pessoas consultadas. Um índice de 12,67% não escolheria nenhum dos nomes apresentados.

Ao todo, foram feitas 536 entrevistas entre os dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

