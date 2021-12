Em busca de apoio, Dilma viaja ao Nordeste antes do Natal

Pressionada pelo processo de impeachment e pelos maus resultados do governo na economia, a presidente Dilma Rousseff deixará as discussões de gabinete nesta semana para buscar um pouco de apoio popular em um corrida agenda de dois dias de viagens para inaugurações no Nordeste e no Rio de Janeiro.

O plano inicial da Presidência era ter mais tempo para viajar antes do Natal, mas, com a mudança da equipe econômica na última sexta-feira, 18, Dilma precisará retornar do Paraguai para Brasília para dar posse a Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda e Valdir Simão no Planejamento, em cerimônia prevista para as 17h. Ela participará pela manhã em Assunção da 49ª Cúpula dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Na terça, porém, a presidente fará um tour pelo Nordeste, região que tradicionalmente tem dado mais respaldo à continuidade de Dilma no cargo. E é justamente na militância que ela pretende se escudar para se manter no Palácio do Planalto. A cúpula do PT acredita que a salvação do mandato depende também da sua reaproximação com os movimentos sociais.

Logo cedo, Dilma participará da inauguração de um novo trecho do metrô de Salvador. Ainda pela manhã, a presidente seguirá para Camaçari, a cerca de 40 km da capital baiana, para entregar residências do programa Minha Casa Minha Vida. No começo da tarde, Dilma estará em Floresta (PE), para inaugurar a segunda estação de bombeamento que faz parte do projeto de Transposição do Rio São Francisco.

Já na quarta, a presidente participará da inauguração do Parque Radical que faz parte do Complexo de Deodoro para os Jogos Olímpicos de 2016. No local, serão disputadas provas de canoagem slalom, BMX e Mountain Bike.

