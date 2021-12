Em Brasília, ACM Neto reivindica mais recursos para saúde

O prefeito de Salvador, ACM Neto participou, nesta quarta-feira, 27, de uma audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, e solicitou a revisão do teto do orçamentário dos recursos para atendimento de média e alta complexidade e ressarcimento das perdas de anos anteriores no que diz respeito a serviços de oncologia.

Acompanhado do secretário municipal de Saúde, José Antônio Rodrigues, o prefeito também fez reivindicações para as áreas de credenciamento para urgência e emergência e contratação de unidades de pronto atendimento no que diz respeito ao custeio por parte do Ministério da Saúde.

O secretário Rodrigues também solicitou ampliação dos recursos do SAMU 192 para requalificação das bases em Salvador e novas ambulâncias para substituir as mais antigas.

O ministro Alexandre Padilha elogiou a postura do prefeito de ir pessoalmente à Brasília para tratar dos assuntos. Ele assumiu o compromisso de analisar tecnicamente as solicitações do prefeito e dar uma resposta em tempo breve.

adblock ativo