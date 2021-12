Em ato religioso na Bahia, Feliciano recebe vaias e aplausos

Convidado especial do 20º Congresso do Poder e Impacto do Espírito Santo, organizado pela Igreja Batista do Avivamento Profético, no bairro da Ribeira, em Salvador, o pastor e deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) veio, nesta quinta-feira, 4, à Bahia pela primeira vez após assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ele se tornou alvo de protestos em todo o País, devido as suas declarações polêmicas, em relação a mulheres, negros e homossexuais.

"Sai, sai, do meu caminho. Eu ando com Jesus e Feliciano anda sozinho". Essa foi uma das paródias de cantos evangélicos entoados pelos militantes do Movimento das Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis (LGBT) que protestavam pela presença do deputado .

Presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, afirmou que o movimento não era contra a Igreja, nem muito menos voltado para os evangélicos. "O nosso problema é com Marco Feliciano. Um homem racista, homofóbico, acusado de crime de estelionato", disse.

Enquanto aguardavam a chegada do pastor, que se atrasou em mais de 1 hora, membros de Igrejas evangélicas da Bahia, apresentavam cartazes parabenizando Marco Feliciano por sua trajetória e posicionamentos. "Varão escolhido do senhor, tu és forte, e vivo em Jesus Cristo", dizia um dos folhetos.

Homossexualidade - "Já fui muito discriminado, devido a minha pobreza, meu cabelo, trabalhei na lavoura, mas encontrei alguém que me ama como eu sou. Jesus. Não sei bater, mas sou um homem de aguentar a dor. Todo esse sofrimento é apenas uma atribulação", disse o deputado federal.

"A comunidade LGBT está promovendo Marco Feliciano. Seja para o cargo que for, ele já está eleito. Somos milhões de evangélicos, no País e, além disso, temos muitas famílias conservadoras, que se sentem representadas pelo pastor" , disse Marcos Batista, estudante de Ciências Políticas e membro da Igreja Assembleia de Deus.

Deputado estadual (PSB-BA) e também pastor, Sargento Isidoro disse ser a prova viva que as declarações de Marco Feliciano fazem sentido. Afinal, ele afirma ser um ex-homossexual curado pela Bíblia. "Posso falar com conhecimento de causa. Fui gay por 18 anos e me curei depois que encontrei Jesus. O ânus é o esgoto do corpo humano, não é para ser usado nas relações", disse.

