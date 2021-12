Em ato político em Porto Alegre, Lula eleva tom de enfrentamento

Na véspera de ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), nesta terça-feira, 23, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o mercado, a imprensa, os adversários, o governo Michel Temer e fez um discurso de enfrentamento. Em um ato com militantes do PT e de movimentos sociais, em Porto Alegre, Lula adotou tom de comício e pediu mais reação em sua defesa. O discurso do ex-presidente vai ao encontro da estratégia do PT de intensificar o embate político caso sua condenação seja confirmada.

"Penso que eles estão destruindo e nós não estamos reagindo com a força que deveríamos", disse Lula, que foi condenado por Sérgio Moro, da Lava Jato, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP). "Toda vez que a gente fica com medo os adversários crescem", afirmou o ex-presidente, que viajou nesta terça a Porto Alegre em voo fretado e deveria voltar à noite a São Paulo para acompanhar seu julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

Lula, que pretende mais uma vez disputar o Palácio do Planalto, mas pode ficar inelegível a depender do resultado do julgamento, atacou o mercado, com quem havia se conciliado na eleição de 2002. Ele disse que o mercado "tem medo" de sua candidatura. "Eu não sei se é medo do Lula voltar em 2018. Se for medo, é bom. O mercado tem medo do Lula, mas eu não preciso do mercado, eu preciso de empreendedores, de empresas produtivas, de agricultores familiares", declarou.

Continuar na luta

Ao misturar defesa política e jurídica, o ex-presidente disse que vai "continuar a fazer" o que está "fazendo". "Qualquer que seja o resultado, vou continuar lutando para que as pessoas tenham mais respeito e dignidade", completou o ex-presidente diante de militantes na Esquina Democrática, no centro histórico da capital gaúcha.

Durante ato promovido pelo PT e movimentos sociais, ontem, Lula focou sua fala a críticas ao governo Temer e lamentou os "desmontes" feitos no País nos últimos meses, citando as reformas trabalhista e da Previdência. Ele disse que o País "vai voltar" a crescer com soberania.

Sobre a condenação, Lula disse que já provou sua inocência. "Não vou falar do meu processo. Não vou falar da Justiça. Primeiro, porque tenho advogados competentes que já provaram minha inocência. Segundo, porque eu acredito que aqueles que vão votar (desembargadores da 8ª Turma do TRF-4) deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um", afirmou.

Estadão Conteúdo, Ricardo Galhardo, Marianna Holanda e Vera Rosa

