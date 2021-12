De máscaras, tochas acesas e marchando, o grupo pró-Bolsonaro autodenominado '300 do Brasil' fez um protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite deste sábado, 30. Segundo o UOL, o grupo é liderado por Sara Winter, que foi alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news conduzido na Corte na última quarta-feira, 27.

Usando uma faixa onde se lia '300', o grupo, com cerca de 30 pessoas, marchou carregando as tochas, ao tempo que gritava palavras de ordem contra o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito no STF. Alguns usavam máscaras que cobriam todo o rosto.

Em ato no STF, manifestantes pró-Bolsonaro marcham com máscaras e tochas

"Viemos cobrar, o STF não vai nos calar. Careca tocado, Alexandre descarado. Ministro, covarde, queremos liberdade. Inconstitucional, Alexandre imoral", repetiram os manifestantes.

Em vídeo publicado no Twitter, Sara falou sobre "infernizar" a vida de Moraes e em "trocar socos" com ele. "Ele mora lá em São Paulo, né? Você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor", ameaça.

"A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que você frequenta. A gente vai descobrir as empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir pra sair. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor", completou.

Chamado de "milícia armada" por procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o '300 do Brasil' e Sara Winter são alvos de ação civil do órgão, que pede o fim dos acampamentos da militância em Brasília e em qualquer outra parte do país. Em entrevista à BBC, ativista já chegou a admitir a presença de armas no acampamento bolsonarista, que segundo ela, serve para "proteção dos próprios membros do acampamento".

No Twitter, o tópico Ku Klux Klan em referência ao '300 do Brasil', entrou para a lista dos mais comentados. Isso porque o movimento brasileiro é apontado por usuários da plataforma como reprodutor de posturas nazistas, racistas e de supremacia branca, pilares da organização americana.

CHEGAMOS E VIEMOS COBRAR AS AUTORIDADES POR UM BRASIL LIVRE! # pic.twitter.com/npDNfDnE6V — Sara Winter (@_SaraWinter) May 31, 2020

