Em alta com o eleitorado, Dilma assina contrato do metrô de Salvador

Com potencial para ser reeleita já no primeiro turno em 2014, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste final de semana, mas de olho no avanço dos anões - como foram chamados a ex-senadora Marina Silva (ex-Rede) e o governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB) pelo marqueteiro da presidente, João Santana -, Dilma Rousseff (PT) desembarca em Salvador, nesta terça-feira, 15, pela manhã, com uma agenda que tem tudo para agradar ao eleitor baiano.

Ela assina com o governador Jaques Wagner (PT), às 11h30, no Gran Hotel Stella Maris, o contrato para a construção do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas com dirigentes da Companhia de Participações em Concessões (CPC).



Além de destravar o metrô que se arrasta há 13 anos e acumula prejuízos que superam R$ 1 bilhão, Dilma também vai anunciar diversos investimentos em mobilidade urbana para Salvador e Região Metropolitana.



Antes da assinatura, às 9h30, a presidente e o governador vão a Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, onde entregam 1.740 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Senhoria Cairo. Serão beneficiadas cerca de sete mil pessoas.



Efeito Marina



A presidente tem priorizado, nos últimos meses, uma agenda de trabalho que inclui inaugurações e autorizações de investimentos em obras. Ontem, em Itajubá (MG), onde inaugurou uma fábrica de transformadores de corrente, Dilma disse que o seu problema é governar o País e "não ficar preocupada com quem vai ser candidato, até porque há indefinições".



Mas a petista bem sabe que, com a economia patinando e o aumento da inflação, mais do que nunca o seu governo precisa dar respostas à pauta saída das ruas, sob o risco de ser surpreendida mais adiante pelos adversários.



Se o Datafolha indicou que Dilma seria reeleita no primeiro turno, na disputa com Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) - a petista teria 42% das intenções de voto; Aécio, 21%; Campos, 15% -, também mostrou, por outro lado, que o futuro ainda é bastante incerto.



A pesquisa, realizada na última sexta-feira, após a ex-senadora Marina Silva se filiar ao PSB, dá a Eduardo Campos praticamente o dobro das intenções de voto obtidas por ele no último levantamento. Sinal de que Marina já transfere votos a Campos. Por isso, a agenda positiva da presidente.



Mobilidade, por exemplo, é um dos cinco pactos propostos por ela após os protestos ocorridos em junho em várias cidades. Ao assinar o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) do metrô de Salvador, Dilma também prestigia o governador Jaques Wagner, que tenta em 2014 emplacar um petista como seu sucessor.



O contrato com a CPC, que opera a linha 4 do metrô de São Paulo, prevê a conclusão da Linha 1 do metrô de Salvador (Lapa-Pirajá) e a implantação da Linha 2 (Salvador-Lauro de Freitas).



A concessão terá duração de 30 anos, cabendo ao governo da Bahia uma contrapartida de R$ 127,6 milhões por ano.



No pacote de mobilidade a ser anunciado pela presidente Dilma está a implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilho) ligando a Calçada, em Salvador, a Candeias e Dias D'Ávila, a um custo de mais de R$ 890 milhões. Autoriza, ainda, mais de R$ 473 milhões para o Sistema Integrado de Lauro de Freitas.

