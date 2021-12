Em almoço, oposição diz que administração de Neto é 'marketing'

Sob o pretexto de anunciar painéis temáticos que discutirão saúde, educação e segurança pública em Salvador, alinhados com os programas do governador Rui Costa (PT), o almoço da liderança da oposição na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, 6, articulado pelo líder da bancada, José Trindade (PSL), acabou sendo um espaço para críticas ao prefeito ACM Neto (DEM). A boa popularidade de Neto na capital, nas palavras de Trindade, não passa de “trabalho de marketing” do staff do gestor – o que dá pistas da estratégia que se pretende usar com o eleitorado.

Apesar do barulho, a primeira tentativa de unir a base oposicionista a Neto no Legislativo municipal para anúncio de ações claramente pró-Rui contou com algumas ausências importantes, como a dos senadores Lídice da Mata (PSB) e Otto Alencar (PSD), além de outras lideranças. Mas, segundo Trindade, o encontro e a realização dos painéis vão além das questões políticas que envolvem a disputa das eleições de 2018.

Para ele, o contato com a população que se pretende com os painéis servirá, primeiro, para mostrar as ações do governo e, além disso, evidenciar que os altos índices de avaliação popular do mandato de Neto são fruto da propaganda oficial da prefeitura, o que ele chamou de “marketing”.

Lideranças

O anúncio dos painéis foi feito no Salão Nobre da CMS, onde ocorreu a refeição. Estiveram presentes vereadores e líderes dos partidos que compõem a bancada de oposição ao prefeito ACM Neto (DEM) na Casa. Entre eles, os vereadores Sílvio Humberto (PSB), Sidninho (Podemos), Toinho Carolino (Podemos), Moisés Rocha (PT), Marta Rodrigues (PT) e Edvaldo Brito (PSD).

Os vereadores Suíca (PT), Aladilce Souza (PCdoB) e Muniz (Podemos) não compareceram. No encontro eram esperadas lideranças como os senadores Lídice da Mata (PSB) e Otto Alencar (PSD) e o deputado Daniel Almeida (PCdoB), que também não puderam comparecer.

Degradação

“Toda vez que se juntam partidos e parlamentares é para se discutir política, porém nesse momento é muito mais um encontro administrativo, pois precisamos buscar apoio para os painéis e precisamos discutir esses temas, que são relevantes para a cidade. Pois nas visitas que estamos fazendo pela capital, seja em escolas ou postos de saúde, é possível ver uma degradação nesses equipamentos da prefeitura”, diz Trindade.

O presidente do PT em Salvador e ex-vereador da Câmara Gilmar Santiago (PT) chama de “campanha antecipada” do prefeito ao acusar a “utilização de veículos de comunicação monopolizados para fazer propaganda” na capital.

“O objetivo desses painéis, começando com educação e saúde, serve para divulgar as ações do governo e mostrar que muitas das críticas feitas pela prefeitura não passam de propaganda”, disse Gilmar Santiago.

Apesar do discurso de não campanha, Gilmar acredita que os painéis são uma oportunidade de apresentar à população possíveis propostas da campanha petista para a reeleição de Rui. “Esse também é um espaço para aperfeiçoar as propostas que devem ser apresentadas nessas áreas, trazendo pessoas que tenham sugestões e ideias de como qualificar essas ações para o futuro”.

Já o vereador Edvaldo Brito (PSD), que é da ala independente, acredita que encontros como esse valorizam o interesse da população de Salvador. “A vantagem de ser independente é que eu tenho apenas uma vinculação com aquilo que o povo deseja. Eu examino o que é interessante para a sociedade e sempre indo contra certas providências da administração que não estão em consoante com o que devem. Exemplo dissofoi a dificuldade do metrô sair, pois aproveitando a viagem do então prefeito João Henrique, assinei e dei o metrô para o governo do estado, a finalização das obras só do metrô não foi nenhuma ação da gestão posterior”.

Os painéis, que terão início ainda este ano, estão programados para o final de novembro e dezembro - um no dia 21, sobre saúde, e outro no dia 11 de dezembro, que versará sobre educação. Cada sigla de oposição cuidará do debate relacionado ao tema com o qual tem mais afinidade. No caso da educação, por exemplo, a discussão ficará por conta do deputado federal e ex-secretário municipal da pasta, João Carlos Bacelar.

