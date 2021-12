Em Alagoinhas, Serra nega campanha antecipada

Depois de passar uma hora e dez minutos circulando, na tarde desta terça-feira, 27, pelo centro da cidade de Alagoinhas, a 110 quilômetros da capital baiana, acompanhado por carro de som com jingle político, o pré-candidato do PSDB à presidência da República disparou: "Eu não estou ainda fazendo campanha. Estamos em período de preparação. Campanha formal mesmo só depois das convenções de junho", disse.



Para o tucano, ele está "percorrendo lugares do Brasil para ouvir e aprender, dizer algumas coisas do que eu penso e ver o que as pessoas opinam, acham". O ex-governador não deu entrevista e saiu rapidamente, em direção à cidade de Feira de Santana, por volta das 15h40, em meio a uma manifestação contrária de estudantes, organizada pela União da Juventude Socialista.



Mantendo sua linha de linguagem regional, Serra foi buscar uma passagem da campanha presidencial de Ruy Barbosa, no início de século XX para revelar sua "curiosidade" em conhecer a cidade de 120 mil habitantes. "Em 1912, Ruy Barbosa esteve aqui no trem da campanha e disse que Alagoinhas era a porta de ouro do sertão", declarou, explicando que foi devido a esse episódio que manifestou o desejo de passar pela cidade.



Serra chegou a Alagoinhas por volta das 14h30 e seguiu direto para a prefeitura. Várias lideranças da região o esperavam. Muitos carros estacionados na área ostentavam adesivos dos candidatos a deputado do DEM e PSDB, do pré-candidato Paulo Souto e do próprio Serra. Uma camionete de militantes do PPS, propagandeava: "PPS 23 é Serra". Mas o que chamou a atenção foi um carro-de-som que veiculava um jingle da campanha do tucano, cuja letra dizia entre outras coisas: "Quando se conhece uma pessoa/a gente sabe que é boa/com Serra essa certeza a gente tem/Serra é do bem".

