Em ação inédita, vereador eleito abre seleção para composição de gabinete

Eleito com 5.621 votos, o vereador André Fraga (PV) abre, pela primeira vez em Salvador, um processo seletivo para a composição de gabinete na Câmara Municipal do Salvador. São seis vagas para os cargos de coordenação jurídico-legislativa, assistente de apoio operacional, assessoria de governança e planejamento, assessoria de desenvolvimento comunitário, assessoria de conteúdo e mídias sociais e assessoria de design e criação.

De acordo com o vereador eleito e ex-secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, a ideia do processo seletivo e dar oportunidade para criar um mandato mais diverso nos quatro anos de atuação.

"O processo seletivo tem prioridade pela diversidade, para chamar pessoas negras, LGBTQI+, pessoas com deficiência. A gente quer que estas pessoas tenham oportunidades, porque a gente sabe que a inclusão está muito associada a oportunidade", disse durante entrevista na manhã desta quarta-feira, 30, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

A seleção foi aberta na terça-feira, 29, e, conforme André, em 24 horas contabilizou mais de 400 pessoas inscritas.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira etapa é uma análise curricular, a segunda etapa um teste feito virtualmente e a terceira etapa uma entrevista presencial com os candidatos.

"Os três momentos são para para entender se a pessoa está de fato conectada com o perfil e as necessidades da função", pontuou André Fraga.

Os interessados podem se inscrever através deste link. Ainda de acordo com o entrevistado, em entrevista para o 'Isso é Bahia', o planejamento é que todas as etapas se encerrem na primeira quinzena de janeiro de 2021. "Queremos deixar o time completo para a gente iniciar um processo de planejamento de mandato com toda equipe construída", finalizou.

