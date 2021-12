Elogios a Bolsonaro em jogo da seleção podem configurar crime de responsabilidade

Os elogios ao presidente Jair Bolsonaro durante o jogo entre Brasil e Peru, transmitido na terça-feira, 13, pela emissora pública TV Brasil, podem configurar crime de responsabilidade ou improbidade administrativa por parte dos gestores da rede estatal.

Na avaliação de analistas ouvidos pelo jornal Estadão, os agrados a Bolsonaro na transmissão afrontam o princípio da impessoalidade previsto na Constituição, que proíbe promoção pessoal de agente público em programas oficiais.

O narrador da partida, André Marques, mandou "abraço especial" para Bolsonaro nos dois tempos da partida. No segundo tempo, o narrador voltou a fazer uma saudação ao governo e leu uma nota de agradecimento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nome do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten.

Ao ser eleito em 2018, Bolsonaro prometeu privatizar ou mesmo extinguir o canal oficial do governo. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos com declarações do presidente sobre o assunto.

