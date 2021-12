Elenco de "Aquarius" protesta em Cannes contra "golpe"

O elenco do filme Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, se manifestou a respeito da atual situação política do Brasil, nesta terça-feira, 17, na edição 2016 do festival de cinema de Cannes.

O filme é protagonizado pela atriz Sonia Braga e também tem Humberto Carrão e Maeve Jinkings no elenco. "Brasil não é mais uma democracia. "Nós vamos resistir" e "O mundo não pode aceitar esse governo ilegítimo" foram alguns dos dizeres mostrados pelo elenco. As frases estavam escritas em inglês, francês e português.

Veja o vídeo:

A presidente afastada, Dilma Roussef, agredeceu o apoio.

Obrigada, Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho), Sonia Braga (@bragasonia) e Maeve Jinkings - o talento do Brasil em Cannes. — Dilma Rousseff (@dilmabr) 17 de maio de 2016

