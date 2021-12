Eleitores lotam TRE no último dia para regularizar título

Termina nesta terça-feira, 2, o prazo para que os eleitores regularizassem a situação com a Justiça Eleitoral. A medida vale para quem não votou nas três últimas eleições e não justificou.

Quem não realizar o procedimento terá o título cancelado. Centenas de eleitores buscaram atendimento nesta manhã no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles enfrentam uma longa fila para regularizar o título.

De acordo com o TRE-BA, 31.263 eleitores estão com os títulos irregulares em Salvador por ausência nas três últimas eleições. A legislação considera cada turno de votação um pleito separado para efeito de cancelamento do documento.

Para regularizar o título, o eleitor deve procurar um cartório eleitoral com documento oficial com foto, comprovante de residência, o título e os comprovantes de votação, caso tenha.

Eleitores enfrentam longa fila no TRE-BA, no CAB (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

