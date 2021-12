Eleitores enfrentam chuva para regularizar título

Debaixo de chuva, eleitores enfrentam longas filas na frente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na manhã desta quinta-feira, 25, para regularizar sua situação e não ter o título cancelado. Esta situação vale para quem não votou nas últimas três eleições. Para contagem, cada turno faltado equivale a um pleito.

<GALERIA ID=18249/>

Para justificar a ausência na eleição, o cidadão deve procurar os postos do TRE, os cartórios eleitorais e os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) até o final do dia, quando se encerra o prazo para regulização do título. Quem não tiver condições de pagar a multa (de R$ 3,51), pode declarar insuficiência econômica e ficar isento do pagamento.

