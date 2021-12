Eleitores de Macarani voltam às urnas neste domingo

O município de Macarani, a 580 km de Salvador, terá neste domingo Eleições Suplementares para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. Os antigos gestores públicos tiveram seus diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, referente às Eleições 2012. Macarani tem 13.357 eleitores (72,52% da população).

De acordo com a 91ª Zona Eleitoral, Cartório responsável pelo registro de candidaturas, estão na disputa Armando de Souza Porto e Miller Silva Ferraz (prefeito e vice, respectivamente), na Coligação "Macarani Com Responsabilidade"; e Olisandro Pinto Nogueira e Nilton Cesar Meira Gonçalves, na Coligação "Eu Acredito! Macarani Tem Jeito".

No domingo de eleição, Macarani, que possui 49 sessões eleitorais distribuídas em 14 locais de votação, deve contar com o trabalho de 172 mesários. O maior local de votação da localidade é o Educandário Clério Correia De Melo, localizado no bairro Jardim Guarujá. O local conta com 5 seções eleitorais e 1.685 eleitores.

