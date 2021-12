Eleitor tem até quarta para regularizar situação no TRE-BA

O dia 4 de maio, quarta-feira desta semana, é o prazo final - em todo o país - para aqueles que precisam fazer a regularização eleitoral, mesmo para os que tiveram o documento cancelado; a atualização de cadastro; ou solicitar a emissão da primeira via do título ou a transferência de seção eleitoral ou de município, além da solicitação especial para os eleitores que possuem algum tipo de deficiência. Por conta do alto fluxo dos últimos dias, o atendimento a estes serviços tem sido a prioridade do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

É necessário se dirigir aos postos do TRE-BA ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SACs) munido de documento oficial com foto e comprovante de residência recente. No caso do primeiro título para as pessoas do sexo masculino entre 18 e 45 anos, o comprovante de quitação militar é também obrigatório.

O fechamento do cadastro é nacional, sendo a data limite para a regularização do eleitor, que deverá comparecer às urnas no próximo dia 2 de outubro. Após 4 de maio, e até 10 dias antes das eleições, os únicos serviços que poderão ser solicitados pelo eleitor são a emissão da segunda via do título eleitoral e a certidão de quitação eleitoral.

O recadastramento biométrico, por ora encerrado na Bahia, é feito com intuito de revisão de dados, coleta das digitais, fotografia e assinatura digital do cidadão. Passaram por este procedimento 17 zonas eleitorais baianas responsáveis por atender 43 cidades. Cerca de 622 mil eleitores irão votar utilizando esse recurso.

