Eleição de 8 a 10 vereadores é meta do bloco Solidariedade-MDB-PTB-PSC

Uma reunião virtual entre representantes na Bahia do Bloco Solidariedade-PTB-MDB-PSC ocorreu nesta terça-feira, 16, tendo como foco a eleição municipal deste ano, a união dos partidos em todos os municípios, além da avaliação e ordenação das coligações por regiões e a redobrada de esforços na capital baiana e região metropolitana.

A expectativa dos dirigentes partidários é eleger em 2020 entre 8 a 10 vereadores no pleito, e também de formar este bloco a partir de 2021 na Câmara Municipal de Salvador. "Com uma bancada forte podemos formar um bloco na Casa e assim lutarmos, unidos, pelos interesses da população de Salvador", frisou o presidente do Solidariedade-BA, Luciano Araújo.

Além do presidente do Solidariedade-BA, participaram do encontro o presidente do PTB-BA, Benito Gama, o presidente do MDB-BA, Alex Futuca, e o presidente do PSC-BA, Héber Santana. “Estamos em sintonia total e unidos, a formação do bloco fortalece as discussões políticas”, disse Alex Futuca.

Benito Gama afirmou ainda que o bloco está se fortalecendo em cidades do interior.

