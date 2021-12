Educação é "prioridade absoluta", diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff reafirmou nesta quinta-feira (27) que a educação é uma "prioridade absoluta" de seu governo. O assunto tem sido tema frequente de seus discursos e, segundo ela, dá sentido a outras medidas tomadas pelo governo, inclusive as econômicas.



"O Brasil não terá crescimento sustentável se não investir em educação, e muito. Da creche à pós-graduação", disse a presidente, durante café da manhã com jornalistas. "Se não colocarmos dinheiro em educação, não tem saída."

Segundo Dilma, a educação é o único fator que pode unir "os dois mundos" que existem no Brasil: o da extrema pobreza e o a da ciência, tecnologia e inovação. "É a educação que une esses dois mundos. Para os adultos, o emprego tira da pobreza, mas criança só sai da pobreza com educação", comparou. "Não tem ciência e tecnologia num país que não tem massa crítica", acrescentou.

A presidente defendeu programas de alfabetização na idade certa e escolas em tempo integral. "Mas não só com esporte e artes. Escola integral com mais português, com mais matemática, com língua estrangeira", listou.

adblock ativo