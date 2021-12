Eduardo Sampaio é destituído da presidência da Ebal

O diretor-presidente da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), Eduardo Sampaio, foi destituído do cargo ontem, 21, por deliberação do Conselho Administrativo da Empresa. Em carta enviada aos funcionários da Ebal com a data de hoje, 22, Sampaio diz que a empresa foi criada como um programa social e que "ao longo do tempo foi mudando seu rumo pelo fato de a Cesta do Povo não ser prioridade do governo dos últimos anos ".



Informações de bastidores dão conta de que quem assumirá o cargo será Marco Aurélio Félix Cohim Silva, atual chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).



Sampaio diz ainda que, apesar dos avanços, a Ebal "nunca conseguiu ser financeiramente sustentável. Continuo na torcida para que, com o novo edital de desestatização a ser lançado, o processo seja um sucesso". A assessoria de imprensa da Ebal confirmou a saída de Sampaio e informou que soltará nota oficial ainda esta sexta.



Eduardo Sampaio estava no cargo por indicação do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, James Correia, que deixou a pasta no dia 25 de abril de 2015.



A Ebal, que controla a rede de supermercados Cesta do Povo está passando por processo de privatização, ou seja, está à venda desde que o governador Rui Costa (PT) lançou a reforma administrativa, no início da sua gestão. O leilão que estava marcado para o próximo dia 27 para a venda da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo, foi adiado. O governo deve publicar edital informando a nova data. O lance mínimo é de R$ 81 milhões.

