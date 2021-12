Eduardo Cunha é preso em Brasília

O ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB) foi preso nesta quarta-feira, 19, em Brasília. Policiais federais também fizeram buscas na casa dele no Rio de Janeiro.

A prisão preventiva de Cunha foi autorizada pelo juiz federal Sergio Moro, que passou a analisar o caso após o peemedebista perder o foro privilegiado devido a cassação do seu mandato.

O processo dele estava no Supremo Tribunal Federal (STF), mas após a cassação, o caso foi transferido para a primeira instância na Justiça Federal do Paraná.

Ele é investigado na operação Lava Jato sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cunha foi citado por delatores, que alegam que ele recebeu propina no valor de R$ 5 milhões.

Esse dinheiro, segundo denúncias, era mantido em contas no exterior, fato que foi negado inicialmente por Cunha. O peemedebista diz que as contas pertencem a trusts (instrumento jurídico usado para administração de bens e recursos no exterior) e não a ele.

O pagamento de propina estaria relacionado a um contrato de exploração de Petróleo no Benin, na África.

O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF). Ele foi procurado em casa, mas não foi localizado. Contudo, acabou sendo detido nas imediações de sua residência.

Nesta segunda, 17, Moro tinha intimado Cunha e dado prazo de 10 dias para que os advogados dele protocolassem uma defesa prévia.

O peemedebista segue para Curitiba, onde corre o processo da Lava Jato.

adblock ativo