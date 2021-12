Eduardo Cunha é hostilizado dentro de avião; assista

O ex-deputado federal Eduardo Cunha foi hostilizado a bordo de um avião que partiria do Rio de Janeiro para São Paulo, nesta segunda-feira, 19.



Enquanto estava acomodando as bagagens, Cunha foi surpreendido por uma passageira com uma câmera de celular na mão, que proferiu ofensas ao ex-congressista e registrou em vídeo.



A moça ainda aproveitou o momento para dizer: "Senhor Eduardo Cunha, muito obrigado por roubar o Brasil inteiro. Todos aqui estamos muito gratos pelo que o senhor fez, muito obrigada. Espero que o senhor apodreça na cadeia".



Passageiros do vôo parabenizaram a atitude da mulher, enquanto Eduardo Cunha permaneceu calado.

