Eduardo Cunha diz que não fará pauta vingativa contra Dilma

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), voltou a se manifestar neste sábado, 18, sobre a sua decisão de romper com o governo da presidenta Dilma Rousseff. Em sua conta no Twitter, o presidente da Câmara desmentiu notas que saíram em revistas semanais e disse que não tratou com o vice-presidente da República e articular político do governo, Michel Temer, sobre os depoimentos da Operação Lava Jato.

"Em primeiro lugar quero desmentir as notas que estão em colunas de revistas sobre suposta conversa minha com Michel Temer", disse. "Não tratei com ele em nenhum momento de futura citação dele por delatores. Isso não faz parte dos nossos diálogos", continuou.

Em seguida, Eduardo Cunha reafirmou que a decisão de romper com o governo foi pessoal e que defenderá que o PMDB faça o mesmo somente no próximo congresso do partido. "Não busquei nem vou buscar apoio para isso, a não ser o debate na instância partidária competente", disse na rede social. Ele também afirmou que não pretende buscar apoio fora do PMDB e disse que "cada partido tem e terá a sua postura dentro da sua lógica".

Seguindo uma linha de argumentação, Cunha disse que não está buscando "ganhar número" para derrotar o governo e que, como presidente da Câmara, manterá a sua atuação de conduzir com "independência e harmonia com os demais poderes".

"Não existe pauta de vingança e nem pauta provocada pela minha opção pessoal de mudança de alinhamento político", escreveu. "O que existe é eu, como político e deputado, exercer a minha militância, defendendo a posição diferente do que defendia antes".

O presidente da Câmara também disse que não tem histórico de tentar causar caos na economia pautando matéria que coloquem as contas públicas em risco e voltou a negar a versão do delator da Lava Jato, Júlio Camargo, que afirmou ter entregue R$ 5 milhões a ele em propina.

"Quando alguém cita um fato mentiroso, inventado, após várias versões diferentes, só existe uma resposta que desmentir com indignação. Não posso comentar detalhes de fatos inexistentes dos quais não participei", disse.

Sobre a acusação recente, de Alberto Yousseff, de que sua família teria sofrido intimidações por um deputado membro da CPI da Petrobras a mando de Cunha, o presidente da Câmara disse que a comissão é independente e que a respeita.

Ele também voltou a falar do juiz Sérgio Moro, a quem acusou de ter errado por tomar um depoimento que o citava, quebrando a sua prerrogativa de deputado de ter foro privilegiado. "Quanto ao juiz do Paraná, eu não fiz reparo a ele, só que realmente ele não poderia dar curso a participação minha, como detentor de foro", disse. "Por várias vezes em oitivas ele interrompia as testemunhas e dizia que não podia tratar de quem tinha foro de STF. Ao que parece ele mudou. E quanto a isso meus advogados ingressarão com reclamação no STF", pontuou.

Eduardo Cunha concluiu a sequência de postagens com uma foto dos últimos presidentes da República ainda vivos e o link para uma postagem sua no Facebook, na qual afirma que irá colocar em votação as contas pedentes dos governos em ordem cronológica de modo a "abrir caminho para a análise das contas de 2014 de Dilma".

