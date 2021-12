Eduardo Campos chama de casuísmo aprovação de projeto

"Não podemos ser favoráveis a uma manobra antidemocrática, como esta, que limite espaço de expressão de uma corrente de opinião legitimamente reunida em torno da liderança da ex-senadora e ex-ministra Marina Lima". O comentário é do governador Eduardo Campos e presidente nacional do PSB sobre a aprovação, na noite de quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados, do texto-base do projeto de lei que inibe a criação de partidos, limitando o acesso de novas legendas ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda no rádio e TV.

A aprovação torna praticamente inviável uma candidatura de Marina, que tenta criar seu partido, o Rede Solidariedade. "É um casuísmo lamentável, contra o qual o PSB, como partido, se posiciona firmemente", reiterou, ao lembrar que a legenda ajudou a viabilizar o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, em 2011 "Agora, até por coerência, não podemos ser favoráveis a uma manobra deste tipo".

Campos disse não ter informação que tenha havido pressão por parte do governo federal e de ministros - a exemplo da ministra Ideli Salvatti - sobre os parlamentares, visando à aprovação do projeto. "Sei que o pessoal da base do governo fez isso, o que é um casuísmo lamentável", reiterou, sem dar detalhes.

Ele saudou a criação da Mobilização Democrática (MD), fusão do PPS e do PMN, oficializada na quarta-feira, 17, sob a liderança do deputado federal Roberto Freire (SP), sem se pronunciar sobre a possibilidade de a MD vir a apoiá-lo numa disputa presidencial.

Bastidores

Sem assumir uma eventual candidatura à Presidência da República, Eduardo Campos não falou sobre possíveis dificuldades que a aprovação do projeto possa trazer aos planos do PSB. Aliados, no entanto, garantem que Eduardo Campos está acostumado a desafios. Lembram que ele venceu a eleição para o governo de Pernambuco, em 2006, com menos tempo de televisão e com um palanque menor do que os concorrentes e bateu o então favorito Jarbas Vasconcelos (PMDB), hoje seu aliado e entusiasmado adepto de sua provável candidatura.

