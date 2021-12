Eduardo Bolsonaro sugere novo AI-5 para conter esquerda no Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sugere medidas drásticas no Brasil para conter o avanço da esquerda e de manifestações como as que acontecem no Chile.

"Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", disse em entrevista, conforme publicação do Estadão.

Esta não é a primeira vez que o deputado federal, filho do presidente Jair Bolsonaro, faz declarações com alusão à ditadura militar. Na última terça-feira, 29, o parlamentar afirmou, durante discurso na Câmara dos Deputados, que se o Brasil vivenciar manifestações como a do Chile, os manifestantes "vão ter que se ver com a polícia". Em caso de radicalização nos protestos, "a história vai se repetir".

