Edital da ponte Salvador-Itaparica deve sair no primeiro semestre, diz Rui Costa

O governador Rui Costa, durante discurso de reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta segunda-feira, 4, comentou sua pretensão de lançar o edital de licitação da Ponte Salvador-Itaparica, ainda no primeiro semestre de 2019. Após o anúncio, Rui falou sobre as expectativas para economia da capital baiana: "Quando esta grande obra estiver pronta, Salvador estará 200 km mais próxima do sul do estado, impactando positivamente as atividades econômicas, inclusive o turismo.".

Outra ponte que está sendo construída pelo Governo do Estado é a que liga Ilhéus a Pontal. A ponte, segundo a mensagem apresentada pelo governador, "melhorará a mobilidade urbana de Ilhéus e impactará o turismo e o fluxo produtivo de, pelo menos, sete municípios daquela região.".

Com o foco voltado para a infraestrutura, logística e Segurança Pública, ainda segundo Rui Costa, na próxima quarta-feira, 6, todos os governadores do Norte e Nordeste vão se reunir para formar um consórcio de estados para ajudar nestas áreas de destaque.

adblock ativo