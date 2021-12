Edinho Silva é o novo ministro da Secom e toma posse dia 31

O tesoureiro da campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff, Edinho Silva (PT), foi indicado novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), informou em nota o Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 27. A posse de Edinho está marcada para a próxima terça, 31, às 11 horas, no Palácio do Planalto.

Ex-deputado estadual e ex-prefeito de Araraquara, Edinho já foi presidente do partido em São Paulo e foi cotado para assumir a Autoridade Pública Olímpica (APO), consórcio formado pelos governos federal e fluminense e pela prefeitura do Rio que coordena as ações dos Jogos Olímpicos de 2016. Mas, diante da conflagração da base aliada no Congresso e de ameaças de retaliações, a avaliação do Planalto é que seu nome poderia ser rejeitado pelo Senado.

Da corrente interna Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária no PT e a mesma do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho assume a Secom no lugar do jornalista Thomas Traumann, que pediu demissão nesta quarta-feira, 25, depois de o portal Estadão.com revelar o conteúdo de um documento reservado do Palácio do Planalto que via "caos político" e criticava a "comunicação errática" do governo federal.

Edinho comando as finanças da campanha de Dilma Rousseff no ano passado. Em dezembro, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram com ressalvas as contas da petista.

O petista é graduado em ciências sociais pela Unesp de Araraquara e obteve o título de mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Edinho Silva já foi office-boy, operário e atleta de base do time de futebol Ferroviária.

