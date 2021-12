Éden rebate Juca sobre filiação de Denice e defende major: “Ela é petista de coração”

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, discorda da avaliação do ex-ministro da Cultura e pré-candidato à prefeitura de Salvador, Juca Ferreira, de que é uma estratégia “exótica” trazer a major da Polícia Militar, Denice Santiago, para ser o nome do partido na disputa. Setores da sigla demonstram resistência a ela pelo fato de a comandante da Ronda Maria da Penha não ser filiada à legenda.

Em entrevista nesta quinta-feira, 5, ao programa “Isso é Bahia”, na Rádio A Tarde FM, Juca disse que o fato de Denice ser de fora do PT tem incomodado a militância. “Eu acho que é uma piada isso. Mas, de qualquer jeito, reflete uma ação um pouco exótica para a vida do partido", criticou.

Para Èden, no entanto, o PT tem tradição de abrigar lideranças e personalidades da sociedade que não foram fundadoras ou que não foram filiadas, mas possuem ligação com bandeiras históricas da agremiação.

“O próprio Juca foi absorvido. Ele teve militância em outros espaços, no PV. É um personagem importante da esquerda que nós abrigamos. Um partido com essa tradição não estranha a possível filiação de Major Denice”, declarou, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 6.

Ele ainda exaltou a trajetória da major e disse que ela é “petista de coração”. “Quem convive com Major percebe que ela é petista de coração. Não é petista de carteirinha por conta da sua carreira como PM, da impossibilidade de ser filiada a partidos políticos. Ela baseou sua carreira acadêmica, profissional em valores muito próximos do PT, além de ser eleitora histórica do PT”, garantiu.

Pré-candidaturas

O presidente estadual do partido também não nutre esperanças de que a legenda chegue ao encontro de delegados do dia 21 de março, no qual vai definir qual nome a representará nas eleições municipais deste ano, com um nome definido. Atualmente, além de Juca e Denice, esta última ainda não filiada ao PT, outros três nomes disputam a indicação petista: Robinson Almeida, a socióloga Vilma Reis, o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira e a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, Fabya Reis.

“Dificilmente ocorrerá essa unidade. O momento do debate, de conformação pela maioria, será o encontro. Mas estou muito convencido de que o PT chegará a essas eleições unido e coeso em Salvador e nas principais cidades da Bahia”, avaliou.

Escolhida de Rui

Apesar das pré-candidaturas a prefeito petistas, a avaliação no partido é que dificilmente alguém vai conseguir tirar das mãos da major a indicação como candidata à prefeitura. A expectativa é de que ela consiga mais de 70% de apoio das correntes internas que formam a legenda.

Ela deve se afastar da Polícia Militar após evento na próxima segunda-feira (9), em comemoração aos cinco anos da Ronda, projeto que criou e comanda atualmente, para se dedicar à pré-candidatura. A saída oficial dela da corporação pode ocorrer já no dia seguinte, 10.

Leia mais:

Major Denice se afasta da PM após evento no dia 9 para ser candidata a prefeita pelo PT

adblock ativo