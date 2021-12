Economista assume Secretaria Municipal de Gestão

A economista e especialista em finanças públicas Sônia Magnólia Lemos de Carvalho será a nova secretária municipal de Gestão, no lugar de Alexandre Paupério, que pediu exoneração na noite de quarta-feira, 30. "Salvador está avançando e vou trabalhar com total dedicação para dar a minha parcela de contribuição com uma gestão que valorize a meritocracia e o funcionalismo público municipal, principalmente aqueles que mais se dedicam ao que fazem", afirmou a futura secretária.

Sônia Magnólia Lemos é economista formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e auditora fiscal do estado. Ela foi superintendente do Planserv (de 2007 a 2015) e desempenhou outras funções como a de gestora do Fundo Estadual de Saúde, assessora das secretarias estaduais da Saúde e do Trabalho e Ação Social, diretora-administrativa da Junta Comercial da Bahia, assessora de planejamento da Bahiafarma e gerente financeira da Embasa.

