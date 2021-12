"É vergonhoso, para não dizer ridículo", diz Gilmar Mendes após deputados invadirem hospital

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, usou seu perfil no Twitter para condenar o estímulo a invasões hospitalares. A recomendação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi colocada em prática por cinco parlamentares do Espirito Santo, na sexta-feira, 12.

Os deputados estaduais Lorenzo Pazolini (Republicanos), Vandinho Leite (PSDB), Torino Marques (PSL), Danilo Bahiense (PSL) e Carlos Von (Avante) entraram nos leitos do Hospital Dório Silva, em Serra, para filmar a situação dos leitos.

Segundo lembrou Gilmar Mendes, o estímulo e o ato são enquadrados como ações criminosas.

Invadir hospitais é crime - estimular também. O Ministério Público (a PGR e os MPs Estaduais) devem atuar imediatamente. É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 14, 2020

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) lamentou o ocorrido. “É inadmissível esse tipo de atitude, no momento em que o Espírito Santo, o país e o mundo enfrentam a mais grave crise de saúde em nossa geração. Mais grave é o fato de que essa atitude foi insuflada por uma declaração irresponsável do chefe da nação”.

