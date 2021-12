"É uma pessoa que não serve para representar o povo", diz Marina Silva sobre Bolsonaro

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia. Para ela, o presidente se "revela o pior dos piores de toda a história do Brasil" e sua política de governo é "autoritária e genocida".

"O país está no caos. Em política, não se trata alguém como inimigo. Para mim, ele é uma pessoa que não serve para representar o povo brasileiro, que está cometendo crimes de lesa-pátria e de lesa-humanidade", disse Marina ao portal UOL.

"Mudou de postura única e exclusivamente com objetivo eleitoral depois de ter se colocado contra as medidas de saúde, de se recusar a ver o que deu certo em outros países, de desdenhar de esforços de médicos e cientistas. O que ele fez foi na contramão de cuidar da saúde do povo", completou.

Para ela, o Congresso poderia ter reagido muito antes em cobrar do governo federal uma atuação mais responsável em relação à pandemia. "agora é estão agindo de maneira a desautorizar o presidente a continuar fazendo o que estava fazendo", disse.

"O Rodrigo Maia [ex-presidente da Câmara] poderia ter colocado o impeachment de Bolsonaro na pauta de votações. Ele carregará esse peso nos ombros", criticou.

