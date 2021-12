"É a maior crise da história política", diz Simon na Bahia

O Brasil está vivendo "a maior crise da história política". Essa é a avaliação do ex-senador Pedro Simon (PMDB-RS), que está em Salvador, nesta quarta-feira, 9, para participar da Semana do Ministério Público da Bahia.

O ex-senador disse que a presidente Dilma Rousseff poderia ter impedido o processo de impeachment se, "lá atrás", tivesse "batido na mesa" e feito um entendimento nacional, que hoje já não é mais possível, já que o processo está em curso. "Como ela vai propor um entendimento nacional agora? Ninguém vai levar a sério", afirmou.

Simon não vê o impeachment como um golpe, já que está previsto na Constituição, mas acredita que o processo foi criado "fora de época". "O ideal seria esperar a conclusão do Supremo em relação à Lava Jato. E, em cima disso, fazer um pedido de impeachment", afirmou.

Ele criticou o presidente da Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ). "Ele está se equivocando e exagerando nas manobras para protelar o julgamento na comissão de ética do Senado", afirmou Simon. O resultado do processo no Senado pode cassar o mandato de Cunha.

Simon também falou sobre o PT. "O partido está vivendo um momento muito difícil por ter o ex-presidente do partido preso [José Genoino], um senador preso [Delcídio do Amaral], dirigentes presos, então é um momento muito difícil para o PT, que seria um grande partido".

Carta de Temer

O ex-senador revelou que o PMDB sempre foi dividido e viu a carta do vice-presidente Michel Temer à Dilma como uma espécie de desabafo, que são verdadeiras. "Depois de cinco anos como vice, o momento não foi oportuno", afirmou.

Ele não acredita que o processo de impeachment, que acusa o governo de pedaladas fiscais, atinja Temer. Para Simon, o vice tem todas as condições de assumir a presidência. "Mas não será um governo do PMDB, será um governo de união nacional", destacou.

Lava Jato

O ex-senador comemorou a realização da Operação Lava Jato. "Estamos vivendo um momento muito significativo, que é a Lava Jato, que vai chegar ao fim. Os condenados vão para a cadeia e o Brasil vai mudar. Tenho certeza absoluta", garantiu Simon, destacando que o resultado independe de um impeachment e da crise política.

"Foi o maior roubo desse país envolvendo dirigentes de empreiteiras, partidários e gente do governo. Pela primeira vez, o país assistiu muita gente indo para a cadeia e ainda vai muita gente para a cadeia", completou.

Ele não acredita que a presidente esteja envolvida na Lava Jato, pois "é uma mulher séria". Mas critica a falta de atitude de Dilma. "A presidente acompanhou isso tudo e não fez nada. Ela podia ter feito alguma coisa nesses cinco anos. Então ela tem responsabilidade. As coisas aconteceram e ela não fez nada como presidente", disse.

