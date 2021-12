Durante viagem à Bahia com Bolsonaro, João Roma volta a criticar o PT

O presidente Jair Bolsonaro já embarcou para a Bahia na manhã desta sexta-feira, 3, onde participará da assinatura do contrato da Ferrovia de Integração Oeste Leste, na cidade de Tanhaçu, no interior do estado.

Bolsonaro segue viagem com o ministro da Cidadania, João Roma, ventilado como candidato do governo na próxima eleição para governador da Bahia, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.

Roma fez o registro da viagem ao lado de Bolsonaro e Tarcísio Gomes nas redes sociais. Ele ainda aproveitou o momento para criticar o PT, que governa o estado há 15 anos.

"Obrigado, presidente, por tratar a Bahia com tanto carinho e respeito e fazer as coisas acontecerem após anos de descaso dos governos do PT", disse. "Vamos assinar o contrato da FIOL - obra importante pro nosso estado e pro Brasil. Obra que se fosse pelo PT, ficava só na propaganda e na promessa. Mas com a gente, ela sai do papel, acrescentou.



