Duque diz na CPI que é inocente nas acusações de suborno

Ao final de um depoimento de de mais de quatro horas, marcado pelo silêncio, na CPI da Petrobras, na Câmara dos Deputados, o ex-diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras Renato Duque disse estar "tranquilo", e provará sua inocência nas denúncias de corrupção envolvendo o esquema investigado pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal (PF).

"Eu me recusei a responder às perguntas da CPI por orientação da minha defesa, isso não significa que eu seja culpado. Eu vou provar que meus bens não são produto de corrupção. Tenho 34 anos de companhia e tenho orgulho de ter sido diretor por nove anos. Lamento que a companhia esteja nessa situação agora; lamento que obras estejam parando; não era para acontecer isso. Repito que haverá tempo para calar e tempo para falar. Estou com a consciência tranquila", disse o ex-diretor da Petrobras ao deixar a CPI que apura denúncias de irregularidades em contratos da empresa, no período de 2005 a 2015.

Duque se negou a responder a maioria das perguntas dos deputados, quebrando o silêncio somente para falar da esposa e filho. Ao responder questionamento formulado pela deputada Eliziane Gama (PPS-MA), Duque negou irregularidades na contratação de seu filho pela Technip, empresa fabricante de tubos flexíveis para a exploração de petróleo em águas profundas e prestadora de serviços da Petrobras.

"Vou contrariar a orientação do meu advogado e responder a esta pergunta. Meu filho trabalhou na Technip, nos Estados Unidos, mas a Technip não tem nenhuma relação com a UTC", disse, em referência a uma das empresas acusadas de pagar propina a funcionários da Petrobras em contratos firmados com a estatal. "Quando ele recebeu o convite, eu fiz uma consulta formal à Petrobras para saber se havia algum impedimento, e a resposta da companhia foi de que não havia nenhum problema", emendou.

Antes, Duque negou duas perguntas formuladas pelo deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) sobre sua esposa ter conhecido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ter parentesco com o ex-chefe da Casa Civil de Lula, José Dirceu.

Ao final da reunião, o presidente da comissão, deputado Hugo Motta (PMDB-PB), disse que apesar do esforço de trazer Duque, preso preventivamente desde segunda-feira (16), o resultado foi insatisfatório. "Na verdade, todo esse esforço não deu o resultado esperado, com novidades e respostas do senhor Renato Duque", ressaltou Motta.

Ao comentar as falas de alguns deputados, sugerindo a convocação da esposa do ex-diretor da Petrobras, Motta disse que cumpriria a vontade da maioria. "Havendo requerimento de convocação de sua esposa [de Renato Duque] e havendo a maioria da CPI concordando, eu sou escravo dessa maioria", afirmou.

A CPI se reúne novamente terça-feira (24), pela manhã, para avaliar a possibilidade de audiências públicas de oitivas pelos sub-relatores, "para que a gente faça o que já foi feito em CPIs anteriores, em que várias frentes de trabalho são formadas, visando ao aprofundamento da investigação. E [também] para que a gente tenha o maior número possível de informações para subsidiarmos o relatório e apresentarmos ao Brasil o resultado da investigação no âmbito do Congresso".

No mesmo dia, à tarde, o colegiado se reunirá para deliberação de requerimentos. Mas, antes, deve ouvir o vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), que deverá prestar depoimento espontâneo a respeito de seu envolvimento com denúncias de corrupção na Petrobras. Maranhão teve seu nome incluído na lista com os nomes de políticos acusados de integrar o esquema encaminhada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal.

