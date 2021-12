Duda Mendonça se diz "aliviado" com absolvição no Supremo

O publicitário baiano Duda Mendonça disse, na capital baiana, estar aliviado com a absolvição no julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. "Eu esperava isso há muito tempo. A justiça se fez. A família está muito aliviada, passou esses anos todos apreensiva", contou ele, com exclusividade ao jornal A TARDE, nesta quarta-feira, 17.

Apesar da mudança nos votos dos ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, que passaram a condená-lo e à sua sócia Zilmar Fernandes, por evasão de divisas, ele não se alterou. "É normal a mudança no voto. Cada um tem direito a ter a sua própria interpretação. Não quero julgar isso, quero olhar para frente. O importante é que "futucaram" minha vida inteira, minhas empresas, minhas contas bancárias e não acharam nada. Fui absolvido por ampla maioria", afirmou.

Ele evitou fazer qualquer comentário sobre o processo do mensalão em si. Ao ser perguntado se conhecia a origem dos recursos que recebeu como pagamento, foi incisivo ao dizer que não comentava "detalhes técnicos", que eram muito "complicados", e só quem poderia falar sobre isso seriam seus advogados Luciano Feldens e Antonio Carlos Castro, o Kakay.

Ainda sobre os defensores, ele desmentiu os boatos de que realizaria uma grande festa em sua casa para comemorar sua absolvição. "Sábado é aniversário da minha sócia, Zilmar Fernandes. Ela vem aqui em casa almoçar comigo e com a minha família", contou.

Os sete anos que antecederam o julgamento do processo do mensalão no STF significaram prejuízo financeiro para sua empresa, segundo o publicitário. Ele revelou que perdeu vários clientes durante esse tempo e que o escritório da sua empresa em São Paulo chegou a operar no vermelho. "As pessoas diziam que eu era um cara competente, mas queriam esperar. Agora é hora de arrumar tudo e pensar no que fazer. Espero reconquistar meu lugar", disse.

Apesar de ter seu nome ligado a um dos maiores escândalos de corrupção política, Duda Mendonça afirmou que não vai desistir das campanhas eleitorais. "Não tenho receio de nada, não fiz nada errado", concluiu.

