Dos 9 deputados baianos, 4 são favoráveis ao impeachment

Os trabalhos da comissão especial de impeachment ainda estão na fase inicial, mas, dos nove deputados baianos eleitos membros titulares da comissão, quatro são favoráveis ao afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT) e cinco devem votar contra. Ao todo, a comissão é integrada por 65 titulares e igual número de suplentes.

Entre os parlamentares da Bahia que têm se posicionado pela destituição da presidente estão os deputados federais Lúcio Vieira Lima (PMDB), Benito Gama (PTB), Elmar Nascimento (DEM) e Jutahy Magalhães Jr. (PSDB).

No grupo dos que querem a permanência de Dilma na presidência figuram os deputados Roberto Britto (PP), João Carlos Bacelar (PTN), José Rocha (PR), Paulo Magalhães (SD) e Bebeto Galvão (PSB).

Representante da ala do PMDB que defende o rompimento do partido com o governo Dilma, o deputado Lúcio Vieira Lima diz que o colegiado não irá considerar apenas o crime de responsabilidade, decorrente das pedaladas fiscais.

"Há despesas feitas sem autorização do Congresso, orçamento maquiado com fins eleitoreiros e outros atos que serão analisados", antecipa o peemedebista.

Já o deputado João Carlos Bacelar discorda do colega. "Não há como adicionar outras questões no processo, e as pedaladas não configuram crime de responsabilidade", entende ele. "Portanto, não há argumento em favor do impeachment".

