Doria volta a criticar Bolsonaro, mas diz que pensar em 2022 seria um erro

Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e citado como possível candidato à Presidência da República em 2022, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) voltou a criticar o chefe do Palácio do Planalto, mas disse ser um erro pensar na próxima eleição presidencial.

"Não é hora desse debate. Temos que superar a pandemia, isso é prioridade total. Qualquer ser político que esteja pensando em 2022 está cometendo um gravíssimo erro. Até lá, é trabalhar para proteger a vida e recuperar a economia", afirmou o tucano, em entrevista ao A TARDE Conecta.

Questionado sobre a conduta do presidente, Doria disse que não gostaria de ser "o acusador" do ex-aliado, antes de enumerar o que chamou de "maus exemplos" de Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.

"Um líder que não recomenda o isolamento social, não estimula o distanciamento, não usa máscara, recomenda cloroquina como se fosse uma bala, que promove aglomerações com frequência. São exemplos da antítese do que recomendam a Organização Mundial de Saúde, médicos, infectologistas. Obviamente isso acabou contribuindo para que mais pessoas fossem infectadas, vendo o exemplo do mandatário do país", opinou.

O governador afirmou ainda ver ameaças à democracia vindas do "gabinete do ódio" em Brasília. "Pergunte aos ministros do Supremo ou ao presidente da Câmara ou do Senado se foram ameaçados por bolsonaristas estimulados pelo gabinete do ódio", declarou.

"Sou filho de um deputado baiano cassado, que viveu no exílio. Sei o que é a dor de um governo autoritário, que amordaçou o Brasil por muitos anos", completou.

adblock ativo